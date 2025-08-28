Ричмонд
Наставничество стало выгодным: медикам предложили надбавку в 50%

В Госдуме хотят ввести надбавку в 50% от зарплаты медикам за наставничество.

Источник: Комсомольская правда

Как заявил глава СРЗП Сергей Миронов, фракция предлагает ввести для медиков 50%-ную надбавку за наставничество и подъемные выплаты молодым специалистам в госучреждениях здравоохранения через поправки к закону.

Другой поправкой мы предложим выплачивать молодым специалистам подъемные, потому что обязательная отработка неизбежно будет связана с дополнительными расходами для них", — поделился депутат в беседе с ТАСС.

Миронов привёл данные опроса врачей 2023 года, согласно которым 50%-ная надбавка является достаточным стимулом для занятия наставнической деятельностью.

Миронов заявил о необходимости учитывать мнение медицинских работников — фундамента государственной медицины — при решении кадровых вопросов.

Ранее в Госдуме выступили с предложением выплачивать учителям сумму в размере месячного оклада к 1 сентября.