В Госдуме не исключили, что МРОТ в 2026 году может увеличиться на 20%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году может увеличиться на 20% и достичь 27 тыс. рублей, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Исходя из обсуждений и поставленной президентом (России Владимиром Путиным — прим. ред.) задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%», — сказал депутат, которого цитирует ТАСС.
Парламентарий отметил, что такое решение повлияет на уровень зарплат 4−5 млн граждан.
Кроме того, Нилов обратил внимание, что указанная величина индексации превышает прогноз по инфляции.
Он также уточнил, что законопроект об увеличении МРОТ внесут на рассмотрение в Госдуму осенью. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Напомним, в июле лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить МРОТ в 2026 году до 50 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что этот шаг позволит удовлетворять минимальные потребности граждан при наблюдаемой стоимости продуктов питания, бензина и услуг ЖКХ.