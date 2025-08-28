В Госдуме не исключили, что МРОТ в 2026 году может увеличиться на 20%

Напомним, в июле лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить МРОТ в 2026 году до 50 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что этот шаг позволит удовлетворять минимальные потребности граждан при наблюдаемой стоимости продуктов питания, бензина и услуг ЖКХ.