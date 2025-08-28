В Иркутске открылся современный Центр вирусологии

В Иркутске в рамках XIII Байкальского форума противодействия ВИЧ-инфекции (16+) состоялось открытие современного Центра вирусологии, создание которого поддержал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Подразделение образовано на базе лаборатории областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Участие в торжественной церемонии открытия принял председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова, директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Российской Федерации Алексей Мазус, представители регионального правительства, профильных ведомств, пишет ИА IrkutskMedia.
Центр вирусологии оснащен современным оборудованием, в том числе роботизированными комплексами. Штат состоит из квалифицированных специалистов. Здесь будут проводить высокотехнологичные молекулярно-биологические лабораторные исследования и диагностику причин широкого спектра вирусных инфекций (не менее 40 методик). Планируется, что объем исследований в месяц составит более 7 тысяч. Главная задача Центра — ранняя диагностика и эффективное лечение пациентов.
«Очень хорошо, что в Иркутской области при прямом участии губернатора Игоря Кобзева появился такой центр — единственный за Уралом. Это позволит более системно и профессионально встречать современные вызовы. Уверен, что учреждение станет не только логистическим центром в Приангарье, но и опорным пунктом в Сибирском федеральном округе», — подчеркнул Александр Ведерников.
Также в рамках форума спикер регионального парламента наградил медицинских работников, которые внесли вклад в борьбу с ВИЧ-инфекцией. За значительный вклад в развитие здравоохранения Приангарья Почетная грамота Законодательного собрания вручена главному врачу областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлии Плотниковой. Также благодарностями председателя Заксобрания были отмечены сотрудники Центра СПИД: заместитель главного врача по организационно-методической работе Сергей Себекин, заведующая клинико-диагностической лабораторией № 3 Ольга Пономарева, врач клинической лабораторной диагностики Алексей Шулунов. Благодарственные письма получили начальник планово-экономического отдела Инга Рожина, заведующая организационно-методическим отделом Елена Жердева и заместитель главного врача по медицинской части Юлия Чапыгина.
Александр Ведерников отметил, что форум открывает широкие возможности для научных достижений и практических решений.
«Форум становится международным. Байкал теперь объединяет не только высший свет российской науки. К нам присоединились ведущие эксперты из Китайской Народной Республики. Это площадка, где идеи превращаются в проекты, а проекты — в реальные изменения, которые формируют будущее для жителей Иркутской области», — добавил спикер ЗС.
Участников мероприятия в режиме ВКС также поприветствовал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Он выразил надежду, что знакомство участников форума с успешными методиками и научными достижениями, обмен опытом позволят повысить эффективность медицинской помощи.
«Мы понимаем, что успешная борьба с ВИЧ-инфекцией требует комплексного подхода и взаимодействия. Поэтому правительство Иркутской области поддерживает инициативы, направленные на повышение качества медицинской помощи. Мы искренне признательны всем, кто посвятил свою жизнь борьбе с ВИЧ-инфекцией», — сказал глава региона.
Форум проходит в Иркутске с 26 по 28 августа. Экспертами выступают специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Волгограда, Республики Беларусь, Китая.