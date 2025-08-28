Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские промышленники захотели компенсаций за защиту от беспилотных атак

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к государству с просьбой компенсировать убытки предприятий, вызванные атаками украинских беспилотников.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к государству с просьбой компенсировать убытки предприятий, вызванные атаками украинских беспилотников. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Президент РСПП Александр Шохин в июле направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением внести в Налоговый кодекс меры, предусматривающие компенсацию 50% фактических затрат на строительство или приобретение защитных сооружений, установку систем видеонаблюдения, обнаружения, радиоэлектронной борьбы, ремонт и восстановление производственных мощностей, а также возмещение ущерба третьим лицам вследствие атак.

В письме указано, что для предприятий нефтепереработки, металлургии и химической промышленности источником компенсации могут стать вычеты из акцизов на нефтепродукты, жидкую сталь и газ.

Шохин подчеркнул, что промышленные объекты остаются основными целями беспилотных атак, и бизнес вынужден нести значительные расходы на обеспечение безопасности.

Ранее локомотивное депо загорелось в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше