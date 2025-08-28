Российские промышленники захотели компенсаций за защиту от беспилотных атак

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к государству с просьбой компенсировать убытки предприятий, вызванные атаками украинских беспилотников. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Президент РСПП Александр Шохин в июле направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением внести в Налоговый кодекс меры, предусматривающие компенсацию 50% фактических затрат на строительство или приобретение защитных сооружений, установку систем видеонаблюдения, обнаружения, радиоэлектронной борьбы, ремонт и восстановление производственных мощностей, а также возмещение ущерба третьим лицам вследствие атак.
В письме указано, что для предприятий нефтепереработки, металлургии и химической промышленности источником компенсации могут стать вычеты из акцизов на нефтепродукты, жидкую сталь и газ.
Шохин подчеркнул, что промышленные объекты остаются основными целями беспилотных атак, и бизнес вынужден нести значительные расходы на обеспечение безопасности.
Ранее локомотивное депо загорелось в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА.