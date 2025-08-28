Экономист Балынин: ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 16,5%

Совет директора Банка России на ближайшем заседании 12 сентября может снизить ключевую ставку с 18% до 16,5%, заявил aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«На предыдущих двух заседаниях принималось решение по снижению ключевой ставки. С учетом сегодняшней ситуации вариант со снижением ключевой ставки на 1,5 п.п., до 16,5% выглядит наиболее вероятным, а сохранение ключевой ставки — наименее вероятным, объективных предпосылок в пользу этого решения не просматривается», — сказал Балынин.
Также он допустил, что ключевую ставку могут снизить на 1 или 2 п.п., но назвал эти решения менее вероятными, чем снижение на 1,5 п.п.
«Повышение ключевой ставки на ближайшем плановом заседании я исключаю, так как Банк России выбрал курс по смягчению денежно-кредитной политики и будет ему следовать», — добавил Балынин.
Экономист обратил внимание, что банки уже подготовились к снижению ключевой ставки в сентябре, так как в августе ставки по вкладам продолжили снижаться.
«При этом всё равно сейчас можно найти предложения по 15−16% со сроком в полгода — год. Соответственно, если разместить, например, сегодня 150 тысяч рублей по ставке в 16% на год, то в конце августа 2026 года получится забрать 174 тысячи рублей», — резюмировал Балынин.
