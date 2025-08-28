В Иркутске завершены испытания отечественного самолёта МС-21

В ходе испытаний проверялась работоспособность систем летательного аппарата, включая электроснабжение, гидравлику, комплексное управление, шасси и бортовое радиоэлектронное оборудование. Большинство систем разработаны и произведены предприятиями корпорации «Ростех».
«Частотные испытания — важный этап программы сертификации, который гарантирует надежность воздушного судна и приближает полностью импортозамещенный лайнер к первому полету», — прокомментировал Виталий Нарышкин, главный конструктор МС-21.
Программа испытаний включала два вида проверок: тестирование агрегатов системы управления и узлов шасси при воздействии колебаний различной частоты. Проведенные испытания подтвердили защищённость конструкции воздушного судна от возникновения опасных резонансных явлений в полётных условиях.