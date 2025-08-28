В Иркутске завершены испытания отечественного самолёта МС-21

В Иркутске завершены наземные резонансные испытания второго опытного образца отечественного самолёта МС-21 с импортозамещёнными компонентами. Работы проводились в сборочном цехе Иркутского авиационного завода. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Ростеха.