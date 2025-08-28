Стало известно, в каких регионах России подешевело вторичное жилье

«Наиболее значительно стоимость снизилась в Калужской области — на 10% до 92 тыс. Лишь немногим меньше — в Краснодарском крае (на 9% до 175,5 тыс.)», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на ЦБ России. В Мурманской области цена на квадратный метр упала на 5% (до 84 тысяч за квадратный метр), а далее по списку идут Тверская область, Еврейская автономная область, Калмыкия, Тыва, Санкт-Петербург, Адыгея, Карелия, Астраханская и Нижегородская области и Северная Осетия.