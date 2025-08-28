Стало известно, в каких регионах России подешевело вторичное жилье

Продавцы снижают цены, чтобы быстрее продать жилье.
Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья сильнее всего снизилась в Калужской области и Краснодарском крае во втором квартале 2025 года. Кроме этого цена упала еще в 25 регионах России. Это следует из данных Центробанка РФ.
«Наиболее значительно стоимость снизилась в Калужской области — на 10% до 92 тыс. Лишь немногим меньше — в Краснодарском крае (на 9% до 175,5 тыс.)», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на ЦБ России. В Мурманской области цена на квадратный метр упала на 5% (до 84 тысяч за квадратный метр), а далее по списку идут Тверская область, Еврейская автономная область, Калмыкия, Тыва, Санкт-Петербург, Адыгея, Карелия, Астраханская и Нижегородская области и Северная Осетия.
Дополнительно отмечается рост интереса покупателей к новостройкам. По данным исследования, объем предложения квартир на вторичном рынке увеличился примерно на 20%.
Ранее после снижения ключевой ставки Центробанка до 18% в 2025 году на рынке вторичного жилья отмечался рост спроса на 15−20%, что, по оценкам экспертов, могло привести к увеличению цен до 10%. Однако высокие ипотечные ставки и существенные переплаты по кредитам ограничили доступность рынка для большинства покупателей, что впоследствии вынудило продавцов корректировать стоимость квартир и предлагать скидки для ускорения сделок.