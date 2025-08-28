Более 15 млрд выделят на ликвидацию отходов БЦБК — Дмитрий Патрушев

Более 15 млрд рублей выделят на ликвидацию отходов БЦБК, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании, которое прошло по итогам его рабочей поездки в Иркутскую область. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.