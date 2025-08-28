Более 15 млрд выделят на ликвидацию отходов БЦБК — Дмитрий Патрушев

Более 15 млрд рублей выделят на ликвидацию отходов БЦБК, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании, которое прошло по итогам его рабочей поездки в Иркутскую область. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Вице-премьер отметил, что в результате работы предприятия за полвека накопился большой объём опасных отходов. В течение нескольких лет после закрытия завода его объекты находились в законсервированном состоянии и создавали риски для экосистемы Байкала.
«На реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда правительство России уже выделило больше 11 млрд рублей. А всего запланировано направить свыше 15 млрд. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие”», — сказал Дмитрий Патрушев.
Ликвидацией накопленного экологического вреда занимаются Росатом и Минприроды России. Всего необходимо будет утилизировать больше 6,5 млн кубометров отходов.
Ранее агентство писало, что на БЦБК завершаются работы по строительству инфраструктуры для устранения накопленного экологического вреда на территории бывшего предприятия. Директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин заявил, что было подобранно оборудование, которое перерабатывает отходы в дистиллированную воду. Качество стока сравнимо с водой на 486 метрах глубины Байкала.