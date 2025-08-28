Индексация пенсий в 2026 году: кому и на сколько повысят выплаты

Об этом в беседе с ТАСС заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, передаёт ИА DEITA.RU.
По его словам, кроме увеличения страховых пенсий по старости, в следующем году также планируется рост социальных пенсий, пенсий по инвалидности и по потери кормильца. Депутат напомнил о том, что ежегодная индексация пенсий в России является обязательной процедурой, закрепленной законом.
При этом, для каждого вида социальных выплат существуют свои конкретные даты повышения. Так, с 2026 года страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды: первый раз — 1 февраля, когда выплаты увеличат на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года; второй раз — 1 апреля, когда размер пенсии пересмотрят на основании прибыли Социального фонда России. Социальные пенсии проиндексируют также 1 апреля.
Согласно предварительным расчётам Центрального банка страны, уровень инфляции по итогам 2025 года составим примерно 9%. Если эти прогнозы подтвердятся, то после индексации пенсий в 2026 году их размеры для различных категорий граждан будут следующими: для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов — около 23 083,57 рубля; для инвалидов первой и второй групп с детства — примерно 19 236,58 рубля; для круглых сирот — также около 19 236,58 рубля.
Социальная пенсия по старости и по случаю потери кормильца составит примерно 9 618,25 рубля. Для инвалидов третьей группы предполагается социальная пенсия в размере около 8 175,58 рубля. Что касается страховых пенсий по старости, то фиксированная часть после пересмотра увеличится до примерно 9 709,39 рубля в месяц. Стоимость пенсионного коэффициента будет равна примерно 158,80 рубля.
Говырин подчеркнул, что указанные суммы являются предварительными и ориентировочными. Точные размеры выплат будут определены постановлением правительства России после утверждения соответствующих нормативных актов. Только после этого обязательной процедуры все выплаты будут пересчитаны с учётом утверждённых коэффициентов и индексов, заключил парламентарий.