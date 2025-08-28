Индексация пенсий в 2026 году: кому и на сколько повысят выплаты

Согласно предварительным расчётам Центрального банка страны, уровень инфляции по итогам 2025 года составим примерно 9%. Если эти прогнозы подтвердятся, то после индексации пенсий в 2026 году их размеры для различных категорий граждан будут следующими: для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов — около 23 083,57 рубля; для инвалидов первой и второй групп с детства — примерно 19 236,58 рубля; для круглых сирот — также около 19 236,58 рубля.