В Госдуме порекомендовали копить на пенсию с первого трудового дня

Формирование будущей пенсии при трудоустройстве в формальном секторе начинается с первого рабочего дня, объяснила aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Очень важно понимать, что трудовая длительность должна быть в формальном секторе, то есть нельзя допускать неформальной занятости, нельзя допускать серую зарплату. Если вы работаете по трудовому договору, то с первого рабочего дня работодатель отчисляет страховые взносы, в том числе, для формирования пенсионного обеспечения», — отметила она.
Парламентарий уточнила, что если человек начал трудовую деятельность сразу после обучения, получает «белую» заработную плату, то дополнительные вложения для формирования пенсии могут не понадобиться.
«Человек сможет сформировать себе будущую пенсию только на страховых взносах. Но, конечно, предпочтительнее все-таки осуществить добровольное страхование. Речь идет о долгосрочных сбережениях, которые сегодня государство софинансирует будущим пенсионерам», — добавила депутат.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что страховые пенсии в России проиндексируют в 2026 году дважды: в феврале и апреле.