Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

HR-эксперт Мурадян объяснил резкий рост зарплат сварщиков их дефицитом

Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России.

Источник: Аргументы и факты

Сварщики в 2025 году стали зарабатывать больше из-за дефицита таких специалистов в стране, заявил aif.ru HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян.

«Сварщики сейчас в диком дефиците. На одного сварщика приходится порядка 12 компаний. Это максимально высокий показатель. То есть ты один сварщик, 12 компаний хотят тебя к себе», — сказал Мурадян.

Также эксперт отметил, что уровень зарплаты зависит от навыков сварщика. Умение варить не только электродами, но и полуавтоматом может увеличить зарплату едва ли не в два раза.

«Кроме того, количество задач увеличился, поэтому запрос на сварщиков вырос сильнее. Одна из причин — в марте президент сказал о том, что надо создавать собственный торговый флот в Арктике. Через полтора месяца премьер-министр объявил о субсидиях судостроительной отрасли на полтриллиона рублей. Поэтому запрос на сварщиков стал еще больше», — добавил Мурадян.

Ранее сообщалось, что сварщики стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России. Их средний доход составит около 228 тысяч рублей, превысив зарплаты IT-специалистов.