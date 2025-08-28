HR-эксперт Мурадян объяснил резкий рост зарплат сварщиков их дефицитом

Сварщики в 2025 году стали зарабатывать больше из-за дефицита таких специалистов в стране, заявил aif.ru HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян.
«Сварщики сейчас в диком дефиците. На одного сварщика приходится порядка 12 компаний. Это максимально высокий показатель. То есть ты один сварщик, 12 компаний хотят тебя к себе», — сказал Мурадян.
Также эксперт отметил, что уровень зарплаты зависит от навыков сварщика. Умение варить не только электродами, но и полуавтоматом может увеличить зарплату едва ли не в два раза.
«Кроме того, количество задач увеличился, поэтому запрос на сварщиков вырос сильнее. Одна из причин — в марте президент сказал о том, что надо создавать собственный торговый флот в Арктике. Через полтора месяца премьер-министр объявил о субсидиях судостроительной отрасли на полтриллиона рублей. Поэтому запрос на сварщиков стал еще больше», — добавил Мурадян.
Ранее сообщалось, что сварщики стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России. Их средний доход составит около 228 тысяч рублей, превысив зарплаты IT-специалистов.