HR-эксперт Мурадян объяснил резкий рост зарплат сварщиков их дефицитом

«Кроме того, количество задач увеличился, поэтому запрос на сварщиков вырос сильнее. Одна из причин — в марте президент сказал о том, что надо создавать собственный торговый флот в Арктике. Через полтора месяца премьер-министр объявил о субсидиях судостроительной отрасли на полтриллиона рублей. Поэтому запрос на сварщиков стал еще больше», — добавил Мурадян.