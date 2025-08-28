Кому готовы платить до 250 тысяч: названы самые высокооплачиваемые профессии в Хабаровском крае

В августе работодатели Хабаровского края открыли вакансии более чем по 160 профессиям. При этом самые высокие зарплаты предлагают управленцам, ИТ-специалистам и представителям рабочих профессий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным портала по поиску работы HeadHunter, медиана зарплат в регионе по ряду профессий достигла уровня от 150 до 250 тысяч рублей.
На первом месте сразу два специалиста — финансовый директор и DevOps-инженер. Оба могут рассчитывать на вознаграждение в среднем 250 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше работодатели готовы платить коммерческому директору — 225 тысяч рублей.
Зарплаты руководителей строительных проектов и операционных директоров достигают 200 тысяч рублей. Столько же предлагают геодезистам и геологам.
В топ-20 оказались и рабочие специальности. Машинист может зарабатывать около 190,6 тысячи рублей, водитель — 188 тысяч, сварщик — 173,2 тысячи рублей. Чуть ниже расположились прорабы и мастера СМР (170 тысяч), маляры и штукатуры (158,4 тысячи), а также механики (153,9 тысячи).
Отдельной строкой в списке высокооплачиваемых стоят руководители среднего звена. Начальники производств и руководители отделов маркетинга и рекламы получают около 160 тысяч рублей. Столько же составляет медиана зарплаты контролеров ОТК.
Руководитель отдела продаж и казначей могут рассчитывать на вознаграждение в пределах 150 тысяч рублей.