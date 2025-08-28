В Госдуме объяснили, кому нужно самостоятельно позаботиться о своей пенсии

«В этом случае они получат минимальную пенсию, потому что социальная пенсия для тех, кто не сформировал страховой стаж, не смог заработать индивидуальные пенсионные коэффициенты, маленькая. Уже сегодня она объективно меньше в среднем на 10 тысяч, чем страховая пенсия по старости. То есть страховую получают те, кто сформировал как минимум 30 ИПК и имеет не менее 15 лет страхового стажа», — уточнила депутат.