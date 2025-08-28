В Госдуме объяснили, кому нужно самостоятельно позаботиться о своей пенсии

Самостоятельно позаботиться о будущей пенсии нужно самозанятым россиянам. Об этом aif.ru рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Она отметила, что у работающих по официальному трудовому договору с первого рабочего дня начинается формирование пенсионного обеспечения. Иначе обстоит ситуация с самозанятыми.
«Сегодня из 12 миллионов самозанятых только чуть больше 55 тысяч заключили договоры добровольного пенсионного обеспечения.с социальным фондом и зачисляют за себя страховые взносы на будущую пенсию», — пояснила парламентарий.
Самозанятые, которые не участвуют в формировании своих пенсионных накоплений, могут рассчитывать на социальную пенсию при наступлении соответствующего возраста.
«В этом случае они получат минимальную пенсию, потому что социальная пенсия для тех, кто не сформировал страховой стаж, не смог заработать индивидуальные пенсионные коэффициенты, маленькая. Уже сегодня она объективно меньше в среднем на 10 тысяч, чем страховая пенсия по старости. То есть страховую получают те, кто сформировал как минимум 30 ИПК и имеет не менее 15 лет страхового стажа», — уточнила депутат.
Бессараб добавила, что страховой стаж формируется, в том числе, за счет некоторых нестраховых периодов. Так, мужчинам начисляются ИПК за службу в армии, а женщинам — за уход за ребенком, причем если за первого начисляется 1,8 ИПК, то за второго — 3,6, за третьего и всех последующих — 5,4 балла.
«Думать о себе, о будущем, безусловно. нужно. Тем же фрилансерам, на мой взгляд, с первого дня, как только первый заказ получен, нужно формировать и добровольные пенсионные накопления. Если есть возможность откладывать дополнительно на долгосрочные сбережения, пенсионное обеспечение. это нужно делать», — резюмировала депутат.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в 2026 году страховые пенсии проиндексируют в феврале и в апреле.