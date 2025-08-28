HR-эксперт Мурадян сказал, как заработать сварщиком от 500 тысяч рублей

«Сварщик в Москве получает от 350 тысяч рублей в месяц. Сварщики в регионах получают от 240 тысяч рублей в месяц. Сварщики, которые варят не только электродами, но и с помощью полуавтомата, получают зарплату от 500 тысяч рублей. Вдобавок, если это аргонная сварка, тоже там полмиллиона рублей стабильно можно получать», — отметил Мурадян.