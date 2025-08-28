Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

HR-эксперт Мурадян сказал, как заработать сварщиком от 500 тысяч рублей

На одного сварщика на рынке приходится 12 компаний.

Источник: Аргументы и факты

Сварщики в регионе могут получать от 240 тысяч рублей, а в Москве — от 350 тысяч рублей в месяц, зарплаты зависят от их навыков, заявил aif.ru HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян.

Ранее сообщалось, что сварщики стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России. Их средний доход превысил зарплаты IT-специалистов.

«Сварщик в Москве получает от 350 тысяч рублей в месяц. Сварщики в регионах получают от 240 тысяч рублей в месяц. Сварщики, которые варят не только электродами, но и с помощью полуавтомата, получают зарплату от 500 тысяч рублей. Вдобавок, если это аргонная сварка, тоже там полмиллиона рублей стабильно можно получать», — отметил Мурадян.

Также он уточнил, что на уровень зарплаты сварщиков повлиял их сильный дефицит. На одного сварщика на рынке приходится 12 компаний.