HR-эксперт Мурадян сказал, как заработать сварщиком от 500 тысяч рублей

Сварщики в регионе могут получать от 240 тысяч рублей, а в Москве — от 350 тысяч рублей в месяц, зарплаты зависят от их навыков, заявил aif.ru HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян.
Ранее сообщалось, что сварщики стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России. Их средний доход превысил зарплаты IT-специалистов.
«Сварщик в Москве получает от 350 тысяч рублей в месяц. Сварщики в регионах получают от 240 тысяч рублей в месяц. Сварщики, которые варят не только электродами, но и с помощью полуавтомата, получают зарплату от 500 тысяч рублей. Вдобавок, если это аргонная сварка, тоже там полмиллиона рублей стабильно можно получать», — отметил Мурадян.
Также он уточнил, что на уровень зарплаты сварщиков повлиял их сильный дефицит. На одного сварщика на рынке приходится 12 компаний.