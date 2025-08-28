HR-эксперт Мурадян указал на падение спроса на IT-специалистов

IT-специалистов в России стало слишком много, поэтому они уступили сварщикам по уровню зарплаты летом 2025 года, заявил aif.ru HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян.
«IT-специалисты в большом профиците. IT-специалистов, особенно “джунов”, очень много. Онлайн-школы наплодили “джунов”, начинающих специалистов, которые сейчас, в принципе, никому не нужны. Их очень много, а вакансий очень мало. И в “джунов” еще надо вкладывать, чтобы из них сделать нормальных разработчиков», — отметил Мурадян.
Также эксперт обратил внимание, что в апреле некоторые госкорпорации сократили около 3 тысяч IT-специалистов, среди которых были «сеньоры» и «мидлы».
«На рынке сейчас много как “джунов”, так и “мидлов”. Еще надо понимать, что много айтишников-релакантов вернулись обратно в Россию. Полянка стала еще более конкурентоспособной», — добавил Мурадян.
Ранее сообщалось, что сварщики стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России. Их средний доход составил около 228 тысяч рублей, превысив зарплаты IT-специалистов.