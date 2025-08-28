Ричмонд
HR-эксперт Мурадян указал на падение спроса на IT-специалистов

Сварщики обогнали IT-специалистов по уровню зарплат.

Источник: Аргументы и факты

IT-специалистов в России стало слишком много, поэтому они уступили сварщикам по уровню зарплаты летом 2025 года, заявил aif.ru HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян.

«IT-специалисты в большом профиците. IT-специалистов, особенно “джунов”, очень много. Онлайн-школы наплодили “джунов”, начинающих специалистов, которые сейчас, в принципе, никому не нужны. Их очень много, а вакансий очень мало. И в “джунов” еще надо вкладывать, чтобы из них сделать нормальных разработчиков», — отметил Мурадян.

Также эксперт обратил внимание, что в апреле некоторые госкорпорации сократили около 3 тысяч IT-специалистов, среди которых были «сеньоры» и «мидлы».

«На рынке сейчас много как “джунов”, так и “мидлов”. Еще надо понимать, что много айтишников-релакантов вернулись обратно в Россию. Полянка стала еще более конкурентоспособной», — добавил Мурадян.

Ранее сообщалось, что сварщики стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России. Их средний доход составил около 228 тысяч рублей, превысив зарплаты IT-специалистов.