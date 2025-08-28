Больше денег стали хранить в банках казахстанцы

Депозиты остаются для казахстанцев главным способом сохранить и приумножить свои накопления. Текущие ставки вознаграждения опережают инфляцию в стране и приносят гражданам реальный доход. В июле, согласно данным Национального банка, среднерыночная ставка по открытым депозитам в тенге составляла 14,3%. У срочных было чуть ниже — 14,2%, зато условные показали более высокую ставку — 15,2%. Что касается непосредственно депозитов, то здесь был зафиксирован новый рекорд. По данным Нацбанка к августу 2025 года казахстанцы накопили на своих вкладах свыше 25,8 трлн тенге — это на 1,82% больше, чем было месяцем ранее. В деньгах сумма выросла сразу на 462 млрд тенге за месяц. Больше всего средств казахстанцы хранят в национальной валюте — 19,8 трлн тенге. За месяц они выросли на 1,7%. На вклады в иностранной валюте пришлось менее 6 трлн тенге — рост за месяц составил 2,25%. Вероятно, рост валютных депозитов был связан не только с предпочтениями граждан, но и с ростом курса доллара летом. Напомним, в середине июля американская валюта подорожала до рекордных 545 тенге. В целом же казахстанцы предпочитают хранить деньги на срочных и несрочных вкладах. Общая сумма средств на таких депозитах к августу почти достигла 18,8 трлн тенге. На сберегательных депозитах хранится более 3,5 трлн тенге и примерно столько же на вкладах до востребования и текущих счетах (на карточках граждан). На условных вкладах хранится порядка 5,7 млрд тенге. На основе этих цифр можно с уверенностью сказать, что казахстанцы по-прежнему активно доверяют свои деньги банкам, причем предпочтение отдают в первую очередь депозитам в тенге.