Омичам предлагают работу с зарплатой до 450 тысяч рублей

Один из сервисов по поиску работы проанализировал вакансии, открытые для омичей в августе 2025 года. По данным hh.ru в последний месяц лета омские компании открыли вакансии по 170 разным профессиям.
В топе специалистов, которым работодатели готовы предложить в данный момент наиболее высокую заработную плату в регионе, больше всего оказалось рабочих специальностей: геолог (медианная зарплата — 230 тыс. руб.), сварщик (215 тыс. руб.), водитель (205 тыс. руб.), геодезист (200 тыс. руб.), машинист (183,5 тыс. руб.), прораб, мастер СМР (180 тыс. руб.), главный инженер проекта (176 тыс. руб.), монтажник (151,5 тыс. руб.), маляр, штукатур (149,4 тыс. руб.), инженер ПТО, инженер-сметчик (148,6 тыс. руб.), технолог (140 тыс. руб.).
Кроме того, в список высокооплачиваемых часто попадают управленческие должности. В августе это руководитель группы разработки (450 тыс. руб.), технический директор (275 тыс. руб.), руководитель отдела логистики (170 тыс. руб.), руководитель строительного проекта (156,7 тыс. руб.), коммерческий директор, генеральный директор, исполнительный директор, директор по маркетингу и PR (150 тыс. руб.), руководитель филиала (140 тыс. руб.).