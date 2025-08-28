В Омской области могут продлить запрет на работу мигрантов в такси

В Омской области планируют продлить запрет на работу иностранцев по патентам в определённых сферах на 2026 года. Работа по подготовке соответствующего законопроекта началась в министерстве труда и соцразвития региона.
Указ губернатора «Об установлении на 2025 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Омской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности» вступил в силу в Омской области с 1 марта.
Запрет действует до конца 2025 года и касается такси, пассажирские перевозки, образования, здравоохранения, торговли алкоголем, охота, социальные услуги. Власти намерены продлить этот запрет, отмечая, что в регионе снижается число правонарушений и преступлений, совершаемых иностранцами, включая тех, кто работает по патентам.
В 2024 году по Омской области выдано более 6000 патентов иностранным гражданам. По данным МВД на начало 2025 года, в Омской области законно трудятся более 19 тыс. иностранцев: 5 608 из них — у юридических лиц и ИП, а большая часть — самозанятые или работают у физлиц.
Ранее полиция опубликовала итоги августовского этапа операции «Фиктивная регистрация». Определено 125 правонарушений, возбуждено шесть уголовных дел, выдано пять повесток в военкомат и наложены штрафы на 270 тысяч рублей. Для проверки иностранных граждан силовики обследовали две тысячи мест проживания, дачных кооперативов, объектов торговли и сельского хозяйства.