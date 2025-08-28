В Омской области могут продлить запрет на работу мигрантов в такси

В 2024 году по Омской области выдано более 6000 патентов иностранным гражданам. По данным МВД на начало 2025 года, в Омской области законно трудятся более 19 тыс. иностранцев: 5 608 из них — у юридических лиц и ИП, а большая часть — самозанятые или работают у физлиц.