Опасный оловянный рудник временно закрыли в Хабаровском крае

Судебные приставы на 90 суток приостановили работу оловянного рудника в Солнечном районе Хабаровского края, принадлежащего АО «ОРК». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», причиной этому стали грубые нарушения требований промышленной безопасности. Ранее проверку на руднике провели представители уполномоченного органа.
По информации пресс-службы главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, многочисленные нарушения напрямую несли опасность для жизни и здоровья работников горнодобывающего предприятия. АО «ОРК» привлекли к административной ответственности.
— Сотрудники службы судебных приставов, после поступления исполнительного документа, незамедлительно возбудили производство. Выехав по адресу нахождения оловянного рудника они опечатали его и вручили требование о приостановлении деятельности. Руководство организации предупреждено о ответственности в случае самовольного возобновления работ, — рассказали в межрегиональном управлении.
В настоящее время руководство предприятия устраняет нарушения, выявленные на производственном объекте. Приставы, со своей стороны, ведут постоянный мониторинг надлежащего исполнения судебного решения. После исполнения требований и соответствующей проверки деятельность рудника будет восстановлена.
Напомним, что на руднике «Молодёжный» в Солнечном районе Хабаровского края в июне текущего года, в результате обрушения породы, погиб 23-летний студент. Пострадавший проходил производственную практику в АО «Оловянная рудная компания». Юношу в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его не удалось.