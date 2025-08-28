Опасный оловянный рудник временно закрыли в Хабаровском крае

Напомним, что на руднике «Молодёжный» в Солнечном районе Хабаровского края в июне текущего года, в результате обрушения породы, погиб 23-летний студент. Пострадавший проходил производственную практику в АО «Оловянная рудная компания». Юношу в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его не удалось.