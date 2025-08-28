Ричмонд
В Хабаровском крае продлили ограничения на работу мигрантов

Дмитрий Демешин подписал постановление, запрещающее работодателям привлекать иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности. Так, в 2026 году мигранты не смогут работать на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также в транспортной сфере и домашнем хозяйстве.

Работодателям, которых затрагивают ограничения, до 1 февраля 2026 года необходимо привести численность мигрантов в соответствие с законодательством, нарушителям может грозить административная ответственность. Не распространяется запрет на иностранных граждан, временно и постоянно проживающих на территории края, граждан, прибывающих из стран государств — членов Евразийского экономического союза, высококвалифицированных сотрудников, а также граждан из визовых стран.

Отметим, как показала практика 2025 года, ограничения не сказались на экономике края и даже позволили перераспределить трудовых мигрантов, работающих по патентам, в те отрасли, где их труд наиболее востребован, например, в строительство.