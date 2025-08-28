В Хабаровском крае продлили ограничения на работу мигрантов

Работодателям, которых затрагивают ограничения, до 1 февраля 2026 года необходимо привести численность мигрантов в соответствие с законодательством, нарушителям может грозить административная ответственность. Не распространяется запрет на иностранных граждан, временно и постоянно проживающих на территории края, граждан, прибывающих из стран государств — членов Евразийского экономического союза, высококвалифицированных сотрудников, а также граждан из визовых стран.