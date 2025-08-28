Узбекистан закупит в России тысячу тонн семян пшеницы нового поколения

Современные российские сорта пшеницы прошли испытания в разных климатических зонах и хорошо зарекомендовали себя в регионах с жарким и засушливым климатом. Для Узбекистана, где задачи продовольственной безопасности и эффективного использования земли выходят на первый план, такой опыт особенно важен.