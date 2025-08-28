Узбекистан закупит в России тысячу тонн семян пшеницы нового поколения

В первую очередь речь идёт о новых сортах пшеницы, которые подходят к погодным и почвенным условиям Узбекистана, а также отличающихся высокой урожайностью.
Современные российские сорта пшеницы прошли испытания в разных климатических зонах и хорошо зарекомендовали себя в регионах с жарким и засушливым климатом. Для Узбекистана, где задачи продовольственной безопасности и эффективного использования земли выходят на первый план, такой опыт особенно важен.
Новые семена будут использованы для посадки в Ташкентской области. Согласно плану на 2026 год, здесь планируется засеять зерновыми культурами в общей сложности 8320 гектаров. При этом 4910 гектаров будут отведены под новые сорта пшеницы.
Ожидается, что внедрение современных семян поможет повысить урожайность, укрепить продовольственную независимость страны и создать дополнительные возможности для развития агробизнеса в регионе. Если эксперимент окажется успешным, новые сорта могут быть внедрены и в других регионах Узбекистана.