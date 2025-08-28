Сварщики и водители попали в топ самых высокооплачиваемых на Урале

Аналитики одной из ведущих российских платформ онлайн-рекрутинга проанализировали вакансии по 174 профессиям в Свердловской области в августе 2025 года, и составили топ наиболее высокооплачиваемых из них.
В данный момент работодатели готовы предложить наиболее высокую заработную плату представители рабочих профессий. Так, медиана зарплатных предложений сварщика составляет 240 тысяч рублей, водителям готовы платить 202 тысячи рублей, малярам и штукатурам — 170 тысяч рублей. Также в топ вошли токарь, фрезеровщик, шлифовщик — 151 тысяча рублей, прораб, мастер СМР, главный инженер проекта — 150 тысяч рублей, машинист — 142 тысячи рублей.
Кроме того, на Урале в список высокооплачиваемых профессий вошли такие, как директор по информационным технологиям, операционный директор, коммерческий директор (по 200 тысяч рублей), руководитель строительного проекта (175 тысяч), финансовый директор (165 тысяч), директор по маркетингу и PR (155 тысяч) и другие.
Значительно упал спрос на ИТ-профессии, высокую зарплату в регионе сейчас предлагают только дата-сайентистам (215 тысяч рублей) и DevOps-инженерам (150 тысяч).