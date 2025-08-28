Сварщики и водители попали в топ самых высокооплачиваемых на Урале

Кроме того, на Урале в список высокооплачиваемых профессий вошли такие, как директор по информационным технологиям, операционный директор, коммерческий директор (по 200 тысяч рублей), руководитель строительного проекта (175 тысяч), финансовый директор (165 тысяч), директор по маркетингу и PR (155 тысяч) и другие.