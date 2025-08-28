Объявлен новый размер средней зарплаты омичей в 2025 году

Омскстат представил новые данные о средней зарплате омичей. Статистики подсчитали, что в июне 2025 года омичи в среднем зарабатывали 76 650 рублей в месяц, что на 1 171 рубль больше, чем в мае (+1,6%). По итогам второго квартала показатель и вовсе вырос на 10,8% и составил 74 055 рублей — на 7 247 рублей больше, чем в первом квартале года.
Что касается средней зарплаты по видам экономической деятельности, больше всего она у сотрудников, работающих в производстве кокса и нефтепродуктов — 180 тысяч рублей.
На втором месте по средней зарплате сфера ремонта и монтажа машин и оборудования — порядка 112 тысяч рублей.
В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов средняя зарплата по итогам июня составила 102 949 рублей; в производстве прочих транспортных средств и оборудования — 102 844 тысячи рублей. Почти 101 тысячу рублей в среднем получали сотрудники сферы производства электрического оборудования.
Напротив, самой низкой оказалась зарплата в сфере производства одежды — это 23 782 рубля в месяц.