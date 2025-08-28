Объявлен новый размер средней зарплаты омичей в 2025 году

Омскстат представил новые данные о средней зарплате омичей. Статистики подсчитали, что в июне 2025 года омичи в среднем зарабатывали 76 650 рублей в месяц, что на 1 171 рубль больше, чем в мае (+1,6%). По итогам второго квартала показатель и вовсе вырос на 10,8% и составил 74 055 рублей — на 7 247 рублей больше, чем в первом квартале года.