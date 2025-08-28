Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском «Ашане» нашли продукты с недействительными документами

В системе «Ветис» выявлен аннулированный сертификат; магазину вынесено предостережение о недопустимости нарушений.

Источник: Om1 Омск

Россельхознадзор сообщил о нарушениях прослеживаемости животноводческой продукции в магазине «Ашан» на бульваре Архитекторов, 35. По данным ведомства, часть товара поступила с недействительными бумагами, из-за чего нельзя подтвердить его происхождение.

Сотрудники управления проверили информацию в системе «Ветис» (компонент «Меркурий») и выявили, что во входящем ветеринарном сопроводительном документе № 28491818809 аннулирован производственный сертификат. Фактически это означает: проследить путь продукции невозможно, а значит, она считается неизвестного происхождения.

По итогам проверки гипермаркету вынесли предостережение о недопустимости нарушений. Компании рекомендовали оперативно устранить несоответствия и не допускать в оборот продукцию без подтверждённого происхождения.