В омском «Ашане» нашли продукты с недействительными документами

Россельхознадзор сообщил о нарушениях прослеживаемости животноводческой продукции в магазине «Ашан» на бульваре Архитекторов, 35. По данным ведомства, часть товара поступила с недействительными бумагами, из-за чего нельзя подтвердить его происхождение.