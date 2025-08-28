В омском «Ашане» нашли продукты с недействительными документами

Россельхознадзор сообщил о нарушениях прослеживаемости животноводческой продукции в магазине «Ашан» на бульваре Архитекторов, 35. По данным ведомства, часть товара поступила с недействительными бумагами, из-за чего нельзя подтвердить его происхождение.
Сотрудники управления проверили информацию в системе «Ветис» (компонент «Меркурий») и выявили, что во входящем ветеринарном сопроводительном документе № 28491818809 аннулирован производственный сертификат. Фактически это означает: проследить путь продукции невозможно, а значит, она считается неизвестного происхождения.
По итогам проверки гипермаркету вынесли предостережение о недопустимости нарушений. Компании рекомендовали оперативно устранить несоответствия и не допускать в оборот продукцию без подтверждённого происхождения.