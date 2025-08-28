На форуме «Технопром-2025» Новосибирская область и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве

Отмечается, что Сбер активно развивает проекты цифровой трансформации, включая внедрение искусственного интеллекта. В рамках соглашения планируется создать лабораторию генеративного ИИ, чтобы стать квалифицированным заказчиком. Также совместно с Минздравом реализован пилотный проект «Удар» по инсультам, который будет переведен в промышленное использование в следующем году.