Под Новосибирском чинят железную дорогу, не прерывая движения

Крупномасштабные восстановительные работы продолжаются на перегоне Жеребцово — Издревая в Новосибирском районе. Инцидент произошел на 18 км грузового обхода между остановочными пунктами Гусиный Брод и Комаровка, где был обнаружен подмыв насыпи нечётного пути, в результате чего несколько опор контактной сети рухнули, а рельсы и шпалы сползли вниз.