Под Новосибирском чинят железную дорогу, не прерывая движения

Более 100 человек восстанавливают размытую железнодорожную насыпь под Новосибирском.

Крупномасштабные восстановительные работы продолжаются на перегоне Жеребцово — Издревая в Новосибирском районе. Инцидент произошел на 18 км грузового обхода между остановочными пунктами Гусиный Брод и Комаровка, где был обнаружен подмыв насыпи нечётного пути, в результате чего несколько опор контактной сети рухнули, а рельсы и шпалы сползли вниз.

В работах задействовано более 100 специалистов и три противоразмывных поезда. Железнодорожники работают в усиленном режиме — всю ночь они восстанавливали насыпь, а теперь приступили к укреплению железнодорожного полотна и укладке новой рельсошпальной решётки.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что «на время проведения ремонтных работ движение поездов не прерывается. Расписание пригородных поездов не меняется. Поезда следуют по второму пути с ограничением скорости».

Причины происшествия устанавливаются. Предпринимаются все необходимые меры для полного восстановления движения поездов и работы в штатном режиме.