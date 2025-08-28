Под Новосибирском чинят железную дорогу, не прерывая движения

Крупномасштабные восстановительные работы продолжаются на перегоне Жеребцово — Издревая в Новосибирском районе. Инцидент произошел на 18 км грузового обхода между остановочными пунктами Гусиный Брод и Комаровка, где был обнаружен подмыв насыпи нечётного пути, в результате чего несколько опор контактной сети рухнули, а рельсы и шпалы сползли вниз.
В работах задействовано более 100 специалистов и три противоразмывных поезда. Железнодорожники работают в усиленном режиме — всю ночь они восстанавливали насыпь, а теперь приступили к укреплению железнодорожного полотна и укладке новой рельсошпальной решётки.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что «на время проведения ремонтных работ движение поездов не прерывается. Расписание пригородных поездов не меняется. Поезда следуют по второму пути с ограничением скорости».
Причины происшествия устанавливаются. Предпринимаются все необходимые меры для полного восстановления движения поездов и работы в штатном режиме.