Рекордным назвали рост экономики в Казахстане за 7 месяцев 2025 года

"По итогам семи месяцев 2025 года общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,9 трлн тенге ($18,4 млрд), что на 16,1% больше объемов к соответствующему периоду прошлого года (8,3 трлн тенге, или $15,4 млрд).