Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рекордным назвали рост экономики в Казахстане за 7 месяцев 2025 года

Инвестиций в страну привлекли на 16,1% больше, чем в 2024-м.

Источник: Официальный сайт премьер-министра Казахстана

АСТАНА, 28 авг — Sputnik. Рост экономики Казахстана за семь месяцев 2025 года достиг рекордного за последние годы показателя в 6,3%, заявили в правительстве республики.

Казахстан достигнет нулевого дефицита бюджета к 2030 году — Жумангарин.

«По итогам семи месяцев текущего года рост экономики достиг рекордного за последние годы показателя в 6,3%. Рост в реальном секторе составил 8,3%, производство услуг выросло на 5,2%», — говорится в сообщении.

Основными драйверами, по оценке Кабмина стали.

  • транспорт +22,5%,
  • строительство +18,5%,
  • торговля +8,6%,
  • горнодобывающая промышленность +8,5%,
  • сектор обработки +6,1%.

Товарооборот Казахстана за время функционирования ЕАЭС вырос на 87%

Говоря об инвестициях, в правительстве также отметили рост показателя.

"По итогам семи месяцев 2025 года общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,9 трлн тенге ($18,4 млрд), что на 16,1% больше объемов к соответствующему периоду прошлого года (8,3 трлн тенге, или $15,4 млрд).

Основная доля инвестиций за 7 месяцев 2025 года приходится на.

  • горнодобывающую промышленность и разработка карьеров,
  • операции с недвижимым имуществом,
  • транспорт и складирование,
  • образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство,
  • здравоохранение и социальное обслуживание населения.