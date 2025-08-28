Рекордным назвали рост экономики в Казахстане за 7 месяцев 2025 года

АСТАНА, 28 авг — Sputnik. Рост экономики Казахстана за семь месяцев 2025 года достиг рекордного за последние годы показателя в 6,3%, заявили в правительстве республики.
«По итогам семи месяцев текущего года рост экономики достиг рекордного за последние годы показателя в 6,3%. Рост в реальном секторе составил 8,3%, производство услуг выросло на 5,2%», — говорится в сообщении.
Основными драйверами, по оценке Кабмина стали.
- транспорт +22,5%,
- строительство +18,5%,
- торговля +8,6%,
- горнодобывающая промышленность +8,5%,
- сектор обработки +6,1%.
Говоря об инвестициях, в правительстве также отметили рост показателя.
"По итогам семи месяцев 2025 года общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,9 трлн тенге ($18,4 млрд), что на 16,1% больше объемов к соответствующему периоду прошлого года (8,3 трлн тенге, или $15,4 млрд).
Основная доля инвестиций за 7 месяцев 2025 года приходится на.
- горнодобывающую промышленность и разработка карьеров,
- операции с недвижимым имуществом,
- транспорт и складирование,
- образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство,
- здравоохранение и социальное обслуживание населения.