Красноярские перевозчики требовали поднять цену за проезд до 83 рублей

Красноярские перевозчики просили поднять цены за проезд до 83 рублей. Об этом пишет «Проспект Мира» со ссылкой на министерство тарифной политики региона.
Как отмечает издание, 22 перевозчика из 35 направили обращения с просьбой поднять цены за проезд в общественном транспорте. Они просили увеличить стоимость проезда сразу до 83 рублей при проезде на автобусе и до 52 — на электротранспорте.
Чем обосновывалось такое повышение цен, не уточняется. Однако министерство тарифной политики рассчитало обоснованный тариф. Согласно нему, ожидается повысить стоимость проезда в автобусах до 48 рублей (+9%), а на электротранспорте — до 46 рублей (+15%).
Рост цен, по мнению властей, обусловлен инфляцией, ростом цен на топливо, ростом зарплат водителей и кондукторов.
Ожидается, что новые расценки вступят в силу с 1 сентября, если документ пройдет антикоррупционную экспертизу.
Напомним, что на данный момент в автобусах стоимость проезда составляет 44 рубля, в электротранспорте — 40 рублей.
В 2024 году перевозчики уже предлагали повысить стоимость проезда до 84 рублей.