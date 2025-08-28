Автокомпании увеличили расходы на рекламу автомобилей в России

Самые крупные вложения — у отечественной марки Lada, потратившей на рекламу за II квартал более 285 млн рублей — это в два раза больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании. Всего же с начала 2025 года отечественный бренд направил на рекламу 598 млн рублей (+130%). Причем 90% из этих средств пошли на рекламу на телевидении и радиостанциях.