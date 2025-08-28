Как изменится получение водительских прав в России с 1 сентября. Инфографика

Помимо этого, с 1 сентября вступают в силу новые меры ответственности для водителей, не предоставляющих преимущество спецтранспорту с включенными световыми и звуковыми сигналами. Теперь за подобное нарушение автомобилистам грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей, а также возможное лишение водительских прав сроком от шести месяцев до одного года. При этом наличие специальной цветографической раскраски на транспортном средстве необязательно — достаточно работающих спецсигналов.