Транспортная прокуратура взяла на контроль реконструкцию аэропорта в Перми

Пермский край посетил заместитель Уральского транспортного прокурора Константин Лысенко. Он провел личный прием граждан и проверил ход реконструкции аэропорта «Большое Савино» в Перми.

Источник: Уральская транспортная прокуратура

Константин Лысенко провел рабочую встречу и совещание по вопросам реконструкции аэропорта «Большое Савино» и строительство по заказу Филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация ОрВД» сопутствующих работе аэропорта зданий и сооружений.

В Пермском транспортном районе зампрокурора провел прием граждан. В прокуратуру обратились жители Прикамья по вопросам несоответствия здания и парковочного пространства поликлиники РЖД «Медицина Пермь». Они отметили нарушения требований законодательства о доступности для маломобильных групп населения.

Среди других поступивших обращений — обеспечение транспортной доступности населения поселка Мулянка, эксплуатация железнодорожного моста в Перми и факты складирования порубочных остатков в полосе отвода железной дороги.

Константин Лысенко поручил разобраться в существующей проблематике и незамедлительно организовать проверки по принятым обращениям.