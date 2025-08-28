Транспортная прокуратура взяла на контроль реконструкцию аэропорта в Перми

В Пермском транспортном районе зампрокурора провел прием граждан. В прокуратуру обратились жители Прикамья по вопросам несоответствия здания и парковочного пространства поликлиники РЖД «Медицина Пермь». Они отметили нарушения требований законодательства о доступности для маломобильных групп населения.