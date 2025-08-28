Транспортная прокуратура взяла на контроль реконструкцию аэропорта в Перми

Константин Лысенко провел рабочую встречу и совещание по вопросам реконструкции аэропорта «Большое Савино» и строительство по заказу Филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация ОрВД» сопутствующих работе аэропорта зданий и сооружений.
В Пермском транспортном районе зампрокурора провел прием граждан. В прокуратуру обратились жители Прикамья по вопросам несоответствия здания и парковочного пространства поликлиники РЖД «Медицина Пермь». Они отметили нарушения требований законодательства о доступности для маломобильных групп населения.
Среди других поступивших обращений — обеспечение транспортной доступности населения поселка Мулянка, эксплуатация железнодорожного моста в Перми и факты складирования порубочных остатков в полосе отвода железной дороги.
Константин Лысенко поручил разобраться в существующей проблематике и незамедлительно организовать проверки по принятым обращениям.