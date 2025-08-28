В Ташкентском метро сократят всех кассиров: останутся только автоматы и электронные платежи

Vaib.uz (Узбекистан. 28 августа). В Ташкентском метрополитене начинается новая эра: уже в ближайшее время из всех касс на станциях исчезнут люди — все должности кассиров будут полностью упразднены. Об этом сообщили в администрации «Тошкент метрополитени».