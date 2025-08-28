Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкентском метро сократят всех кассиров: останутся только автоматы и электронные платежи

Vaib.uz (Узбекистан. 28 августа). В Ташкентском метрополитене начинается новая эра: уже в ближайшее время из всех касс на станциях исчезнут люди — все должности кассиров будут полностью упразднены. Об этом сообщили в администрации «Тошкент метрополитени».

Это связано с тем, что большинство пассажиров уже пользуются электронными платежами, а на многих станциях устанавливаются специальные автоматы для приобретения билетов, что особенно удобно для редких пользователей метро и гостей города.

В рамках первого этапа оптимизации уже сокращено 204 должности операторов-кассиров. До конца текущего года автоматы появятся на всех станциях, и в результате потребность в кассирах полностью исчезнет.

Что будет с сотрудниками?

Власти обещают, что никто не останется без поддержки. Всем сотрудникам, чьи должности подлежат сокращению, будет предложено бесплатно пройти курсы профессиональной переподготовки. Сотрудники смогут выбрать новую профессию по душе — бухгалтерию, швейное или кондитерское дело и другие востребованные специальности. Все расходы на обучение покроет метрополитен.

Главная цель инициативы — не только оптимизация расходов и повышение удобства для пассажиров, но и забота о людях, которым предстоит сменить работу. Метрополитен намерен помочь каждому работнику найти новое стабильное место и освоить востребованную профессию.