В Ташкентском метро сократят всех кассиров: останутся только автоматы и электронные платежи

Это связано с тем, что большинство пассажиров уже пользуются электронными платежами, а на многих станциях устанавливаются специальные автоматы для приобретения билетов, что особенно удобно для редких пользователей метро и гостей города.
В рамках первого этапа оптимизации уже сокращено 204 должности операторов-кассиров. До конца текущего года автоматы появятся на всех станциях, и в результате потребность в кассирах полностью исчезнет.
Что будет с сотрудниками?
Власти обещают, что никто не останется без поддержки. Всем сотрудникам, чьи должности подлежат сокращению, будет предложено бесплатно пройти курсы профессиональной переподготовки. Сотрудники смогут выбрать новую профессию по душе — бухгалтерию, швейное или кондитерское дело и другие востребованные специальности. Все расходы на обучение покроет метрополитен.
Главная цель инициативы — не только оптимизация расходов и повышение удобства для пассажиров, но и забота о людях, которым предстоит сменить работу. Метрополитен намерен помочь каждому работнику найти новое стабильное место и освоить востребованную профессию.