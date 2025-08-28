В столице Узбекистана построили аэропорт «Ташкент-Восточный»

«Благодаря удобному расположению новый аэропорт станет важным транспортным узлом для столицы и Нового Ташкента. Расширятся возможности для проведения международных визитов и деловых поездок, улучшатся условия для иностранных инвесторов. В результате возрастет экономическая активность, сфера услуг получит импульс к развитию и появятся новые рабочие места», — говорится в сообщении.