В Казахстане упростят возврат НДС: что надо знать

Департамент государственных доходов по городу Астане сообщает, что с 2026 года вступают в силу нормы нового Налогового кодекса, предусматривающие упрощённый порядок возврата превышения налога на добавленную стоимость (НДС) для субъектов внешнеэкономической деятельности, передает DKNews.kz.

В соответствии с новым порядком, все налогоплательщики, осуществляющие экспортную деятельность, при соблюдении установленных условий, вправе воспользоваться процедурой ускоренного возврата НДС.

Критерии для применения ускоренного порядка:

  • отсутствие неисполненных уведомлений налоговых органов;
  • доля экспортных операций составляет не менее 50 процентов от общего оборота налогоплательщика;
  • наличие подтверждённой к возврату суммы за предыдущие 12 месяцев.

Срок возврата при соблюдении указанных условий составит не более 15 рабочих дней с даты подачи соответствующего заявления.

Кроме того, с 2026 года снижаются сроки возврата НДС по итогам налоговых проверок — с 75 до 55 рабочих дней.