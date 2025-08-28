В Казахстане упростят возврат НДС: что надо знать

Департамент государственных доходов по городу Астане сообщает, что с 2026 года вступают в силу нормы нового Налогового кодекса, предусматривающие упрощённый порядок возврата превышения налога на добавленную стоимость (НДС) для субъектов внешнеэкономической деятельности, передает DKNews.kz.