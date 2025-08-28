В Казахстане упростят возврат НДС: что надо знать

В соответствии с новым порядком, все налогоплательщики, осуществляющие экспортную деятельность, при соблюдении установленных условий, вправе воспользоваться процедурой ускоренного возврата НДС.
Критерии для применения ускоренного порядка:
- отсутствие неисполненных уведомлений налоговых органов;
- доля экспортных операций составляет не менее 50 процентов от общего оборота налогоплательщика;
- наличие подтверждённой к возврату суммы за предыдущие 12 месяцев.
Срок возврата при соблюдении указанных условий составит не более 15 рабочих дней с даты подачи соответствующего заявления.
Кроме того, с 2026 года снижаются сроки возврата НДС по итогам налоговых проверок — с 75 до 55 рабочих дней.