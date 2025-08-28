Ростовская область возобновила экспорт пшеницы в Джибути после 13 лет перерыва

В ведомстве отметили, что в августе Донской филиал ФГБУ «ЦОК АПК» исследовал и выдал сертификаты качества на 6 млн т зерновой продукции, из которых 3,2 млн т были экспортированы напрямую из Ростовской области, а 2,9 млн тонн — с перевалкой в порту Кавказ. В число наиболее популярных сельхозкультур вошли пшеница, шрот подсолнечный, горох, нут, кукуруза, ячмень и барда.