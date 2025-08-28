Финансист рассказал, что будет с курсом доллара в сентябре

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Российской газетой» заявил, что, учитывая экономическую ситуацию, наиболее вероятно, что в грядущем сентябре курс доллара будет находиться в диапазоне от 77 до 85 рублей. Эксперт допускает, что скачки будут, но краткосрочные с выходом до пяти рублей и в указанном диапазоне.
По мнению собеседника издания, наибольшее влияние на колебания курса окажут словесные интервенции, а этот фактор обычно носит временный характер. Исходя из этого, как заметил Балынин, последует отскок американской национальной валюты к фундаментальным значениям, которые на сегодняшний день составляют 75−79 рублей.
Финансист обратил внимание на то, что временным также был резкий скачок доллара к 82 рублям в среду, 27 августа, поскольку за ним не было ничего существенно. Эксперт уточнил, что такие колебания курсов валют являются вполне обычной ситуацией для рынка, поскольку, например, спрос и предложение на валюту балансируются курсом.
В то же время собеседник издания предупредил, что вкладываться в доллары США в сентябре будет все еще невыгодно и небезопасно в силу того, что это валюта недружественного государства.
