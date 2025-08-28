Финансист рассказал, что будет с курсом доллара в сентябре

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Российской газетой» заявил, что, учитывая экономическую ситуацию, наиболее вероятно, что в грядущем сентябре курс доллара будет находиться в диапазоне от 77 до 85 рублей. Эксперт допускает, что скачки будут, но краткосрочные с выходом до пяти рублей и в указанном диапазоне.