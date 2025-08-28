За 10 лет ВЭФ усилил роль Дальнего Востока в глобальной экономике

«Первый ВЭФ был подготовлен в сжатые сроки, два месяца для запуска такого мероприятия с нуля — очень мало, однако организаторы справились с этой задачей отлично — по масштабу ВЭФ был не меньше, чем ПМЭФ. И уже тогда стало понятно: это будет серьезная площадка для инвестиций», — вспоминает руководитель отдела «Бизнес» Ленты.ру Кирилл Шишов, ежегодно участвующий в форуме с момента его основания.