Долгострой ЖК «Курья Park» на Ленской улице ввели в эксплуатацию

Внести изменения в этот документ было невозможно, поскольку у компании закончился срок действия градплана участка. В продлении срока его действия отказало краевое минимущество. Строительство дома велось на основании разрешения от 2015 года, действовавшего до 8 марта 2025 года. Дом достроен, подключен к инженерным сетям. В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что ЖК на ул. Ленской, 30, достроен и пригоден к эксплуатации. «Вступившее в законную силу решение суда является основанием для постановки на государственный кадастровый учет многоквартирного дома № 30 по ул. Ленской в Мотовилихинском районе г. Перми», отмечается в решении, которое вступило в законную силу 17 июня.