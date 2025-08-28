Расстройства настроения, эпилепсия и шизофрения: с какими заболеваниями не пустят за руль с 1 сентября

Из перечня противопоказаний исключили абсолютный запрет на вождение при ахроматопсии, заменив его более широкой формулировкой «аномалии цветового зрения». Решение о допуске к управлению автотранспортом теперь будет принимать врач на основании индивидуального осмотра. В то же время полный запрет сохраняется для лиц с тяжелыми психическими расстройствами, эпилепсией, органическими поражениями центральной нервной системы и бинокулярной слепотой.