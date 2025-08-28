Ричмонд
В Казахстане ИИ будет блокировать подозрительные банковские операции

Как изменился функционал антифрод-центра по противодействию мошенникам в финсекторе, рассказали в Нацбанке.

Источник: Пресс-служба Национального банка Казахстана

АСТАНА, 28 авг — Sputnik. Внедрение ИИ, который будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне, станет следующим шагом в развитии национального антифрод-центра в Казахстане, заявили в Нацбанке республики.

‍В Казахстане планируют списывать мошеннические кредиты до суда.

За год, минувший с открытия центра, зарегистрировано более 80 тысяч инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 млрд тенге ($5,6 млн), отметили в Нацбанке.

Уже сегодня вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора, тогда как ранее требовалось решение суда, напомнили в банке.

Казахстан запустил платформу по обмену данными о мошеннических транзакциях.

Национальный антифрод-центр создает базу данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях, а также интегрирует свои базы с генеральной прокуратурой, комитетом национальной безопасности, Минцифры и мобильными операторами, добавили в Нацбанке.

Но для казахстанцев, банковские счета которых заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты, отметили в главном банке страны.

Блокировать мошенников будет Нацбанк — в Казахстане создают Антифрод-центр.

А чтобы не было путаницы и в подозрительные операции не попали случайные переводы между родственниками, например, банкам разрешили анализировать такие транзакции не 3, а 5 рабочих дней.

Важной нормой, считают в Нацбанке, является введение в Казахстане уголовной ответственности за «дропперство» — передачу данных карт или счетов мошенникам.

«Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финпирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель — создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям», — отметил зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов.

Сегодня к антифрод-центру Нацбанка подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы.