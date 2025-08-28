В России призвали индексировать выплату в 450 тысяч рублей на ипотеку для многодетных семей

Выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей необходимо начать индексировать. Такое мнение высказал агентству ТАСС председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Он напомнил, что семьи при рождении третьего или последующих детей имеют право на получение выплаты в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения ипотечного кредита.
Рыбальченко добавил, что размер субсидии установили в 2019 году и с тех пор не меняли ни разу. В некоторых регионах выплата увеличена до одного миллиона рублей, но общефедеральная индексация не проводится.
Также представитель Общественной палаты высказал мнение, что на Дальнем Востоке и в других регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, где суммарный коэффициент рождаемости ниже общероссийского показателя, размер этих выплат должен составлять один миллион рублей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал возможные изменения в программе семейной ипотеки. Он сообщил, что рассматривается идея сделать процентные ставки разными в различных регионах.