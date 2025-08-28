Названы самые высокооплачиваемые профессии в Челябинской области

Так, средняя медианная зарплата водителей в Челябинской области — 200 тысяч рублей. Прорабам и мастерам строительно-монтажных работ платят по 181 тысячи рублей. Токарям, шлифовщикам, фрезеровщикам — по 165 тысяч рублей. Штукатуры и маляры получают в среднем 158 тысяч рублей, монтажникам и машинистам — по 153 тысячи рублей, геологам — 150 тысяч, а геодезистам и технологам — 130 тысяч рублей.