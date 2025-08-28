Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Челябинской области

Аналитики раскрыли, кто в Челябинской области может зарабатывать сотни тысяч рублей в месяц.

Источник: Reuters

Стало известно, кому в Челябинской области готовы платить самые высокие зарплаты. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

В перечне самых высокооплачиваемых профессий августа оказались представители рабочих профессий и управленцы.

Так, средняя медианная зарплата водителей в Челябинской области — 200 тысяч рублей. Прорабам и мастерам строительно-монтажных работ платят по 181 тысячи рублей. Токарям, шлифовщикам, фрезеровщикам — по 165 тысяч рублей. Штукатуры и маляры получают в среднем 158 тысяч рублей, монтажникам и машинистам — по 153 тысячи рублей, геологам — 150 тысяч, а геодезистам и технологам — 130 тысяч рублей.

Руководителям отдела маркетинга, директорам по персоналу, техническим директорам и некоторым другим управленческим должностям предлагали по 150 тысяч рублей.

Работникам IT-сферы максимальная зарплата предлагалась в размере 150 тысяч рублей. На такую сумму могли рассчитывать тестировщики.

Ранее сообщалось о том, что в Челябинской области работающим пенсионерам увеличат страховые пенсии.