В Ялте капитально отремонтируют 137 многоквартирных домов

Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.
На улице Московской, 29, где год назад обновили кровлю, приступили к ремонту фасада. Аналогичные работы идут в исторической части города на улице Толстого, 2.
«Всё это — лишь малая часть глобальной работы, проводимой в этом году Фондом. Всего различными видами работ будут охвачены 137 МКД», — уточнила мэр.
Из указанного числа 94 дома находятся непосредственно в Ялте, 17 — в Гаспре, 7 — в Алупке, 5 — в Массандре, по 3 — в Никите и Виноградном, по 2 — в Кореизе, Форосе и Симеизе, а также по одному — в Гурзуфе, Береговом и Отрадном.
Согласно планам, в этом году планируется капитально обновить 57 кровель, заменить 51 лифт и привести в порядок 8 фасадов. Кроме того, по адресам Архивная, 5 и Свердлова, 55 предусмотрены строительно-монтажные работы по укреплению фундаментов.
Ранее стало известно, что до 1 сентября муниципалитеты Крыма должны составить списки подъездов многоквартирных домов, требующих срочного ремонта. Как уточнил глава республики Сергей Аксёнов, соответствующие работы будут проведены при поддержке депутатов и бизнеса.