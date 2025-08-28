Повышение госпошлин и сложность экзамена: к чему нужно готовиться новым водителям осенью

Каждый вопрос теперь будет сопровождаться несколькими вариантами иллюстраций (от трех до шести), которые будут появляться в случайном порядке. Такой подход, по мнению разработчиков, должен исключить возможность запоминания правильного ответа по знакомой картинке и заставить кандидатов анализировать дорожную ситуацию на каждом этапе экзамена. Некоторые автоинструкторы отмечают, что пока изменений касается в основном визуальная часть экзамена — вероятно, основное количество вопросов останется прежним, но они будут сопровождаться регулярно обновляемыми изображениями. Окончательный перечень изменений и сроки их внедрения пока обсуждаются.