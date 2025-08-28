Повышение госпошлин и сложность экзамена: к чему нужно готовиться новым водителям осенью

Изменения могут коснуться структуры теоретического экзамена и количества вопросов.
В сентябре 2025 года в России могут существенно изменить формат теоретического экзамена на получение водительских прав. Изменения затронут количество экзаменационных вопросов, структуру самих заданий и методы оценки знаний кандидатов в водители.
Кроме того, с 1 сентября планируют повысить пошлины при оформлении документов и получении номерных знаков. Подробности о нововведениях экзамена и пошлинах — в материале URA.RU.
Экзамен будет сдать сложнее.
Одно из изменений, которое обещают ввести — это количество самих вопросов для подготовки. Их число может увеличиться с нынешних 800 до 3000. Однако пока разработано чуть более сотни новых заданий, и итоговое количество может быть скорректировано.
Каждый вопрос теперь будет сопровождаться несколькими вариантами иллюстраций (от трех до шести), которые будут появляться в случайном порядке. Такой подход, по мнению разработчиков, должен исключить возможность запоминания правильного ответа по знакомой картинке и заставить кандидатов анализировать дорожную ситуацию на каждом этапе экзамена. Некоторые автоинструкторы отмечают, что пока изменений касается в основном визуальная часть экзамена — вероятно, основное количество вопросов останется прежним, но они будут сопровождаться регулярно обновляемыми изображениями. Окончательный перечень изменений и сроки их внедрения пока обсуждаются.
В ГИБДД подчеркивают, что главная цель реформы — повысить качество подготовки будущих водителей и снизить число аварий на дорогах за счет понимания правил дорожного движения, а не запоминания ответов. Решение о запуске новой системы будет принято после завершения доработки экзаменационного комплекса и общественного обсуждения.
Рост пошлин.
Помимо изменений в экзамене, с 1 сентября в России может вырасти размер государственной пошлины для автомобилистов при оформлении документов и получении номерных знаков. Законопроект, предусматривающий повышение тарифов, уже прошел первое чтение в Государственной думе.
Повышение пошлины связано с необходимостью актуализировать тарифы, не пересматривавшиеся много лет. В случае окончательного утверждения инициативы стоимость бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) увеличится с 500 до 1,5 тысячи рублей. За пластиковый вариант водитель будет платить 4,5 тысячи рублей вместо прежних 1,5 тысячи.
