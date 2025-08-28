Из магазинов Челябинской области срочно изымают рыбные консервы трех производителей

«В наименовании продукции указаны ингредиенты, которые фактически не входят в ее состав. Консервы изготовлены из салаки. Кроме того, в производственных транзакциях отсутствует сырье “сардины”. На основании этих нарушений в начале августа производственные сертификаты были аннулированы», — подтверждают информацию прокуратуры в Россельхознадзоре.