Из магазинов Челябинской области срочно изымают рыбные консервы трех производителей

Сообщается, что Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора провело контрольные мероприятия по требованию региональной прокуратуры в сетевых магазинах, куда были поставлены для реализации рыбные консервы, не соответствующие требованиям техрегламентов.
Речь идет о рыбных консервах «Сардины балтийские» производства ООО «Рыбзавод “За Родину”» и «Сохраним традиции» (Калининградская область), ООО «Домашние Консервы» (Владимирская область).
«В наименовании продукции указаны ингредиенты, которые фактически не входят в ее состав. Консервы изготовлены из салаки. Кроме того, в производственных транзакциях отсутствует сырье “сардины”. На основании этих нарушений в начале августа производственные сертификаты были аннулированы», — подтверждают информацию прокуратуры в Россельхознадзоре.
По подсчетам, из 12 оптовых получателей, имеющим порядка 100 торговых точек, у восьми на остатках имеются 23,2 тыс. штук таких консервов.
Наименования у консервов различны: «Сардины балтийские» из салаки (балтийской сельди) тушки бланшированной в масле с каперсами«, “Сардины балтийские” из салаки тушки бланшированной», «Сардины балтийские» OMEGIN в масле на пару, «Сардины балтийские» OMEGIN с каперсами на пару, «Сардины балтийские» OMEGIN с халапеньо на пару.
«Все проверенные хозяйствующие субъекты, у кого на остатках имеется данный вид продукции, получили предписания Россельхознадзора: в срок до 1 сентября изъять их из оборота», — добавили в ведомстве.
Салака и сардина отличаются ареалом обитания и размерами. Оба вида относятся к семейству сельдевых, но салака — балтийский подвид атлантической сельди, а сардина — рыба, обитающая в Средиземном и Черном морях.