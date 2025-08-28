Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мантуров оценил перспективы изменения ключевой ставки

Первый вице-премьер России Денис Мантуров предположил, что ключевая ставка ЦБ РФ продолжит снижаться, сообщает ТАСС.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров предположил, что ключевая ставка ЦБ РФ продолжит снижаться, сообщает ТАСС.

Мантуров заявил, что снижение ключевой ставки позволит постепенно восстановить приостановленные инвестиционные проекты в промышленности.

Ключевая ставка, до июня 2025 года составлявшая 21 процент, впоследствии дважды понижалась и равняется 18 процентам.

Читайте материал «Власти Самарской области временно ограничили мобильный интернет из-за БПЛА».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше