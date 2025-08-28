Мантуров оценил перспективы изменения ключевой ставки

Первый вице-премьер России Денис Мантуров предположил, что ключевая ставка ЦБ РФ продолжит снижаться, сообщает ТАСС.
Мантуров заявил, что снижение ключевой ставки позволит постепенно восстановить приостановленные инвестиционные проекты в промышленности.
Ключевая ставка, до июня 2025 года составлявшая 21 процент, впоследствии дважды понижалась и равняется 18 процентам.
