Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Самары выселяет компанию сына экс-министра с набережной

Разбирательство ООО «КПУН “Владелец-3” и департамента управления имуществом Самары получило продолжение. Пока компания пытается оспорить в суде отказ в приватизации части прогулочной зоны, чиновники подали против нее иск о выселении.

Напомним, КПУН «Владелец-3» на протяжении нескольких лет арендует участок площадью 45 кв. метров на ул. Максима Горького (между центральным спуском Струковского парка и спуском по ул. Вилоновской) и расположенное на нем одноэтажное здание площадью 17,3 кв. метра. В нем располагается ресторан «Дача».

Организация обратилась в мэрию с заявлением о приватизации участка и здания. В начале мая власти дали добро и издали соответствующий приказ. В результате компания получила имущество всего за 1,25 млн рублей. При этом чиновники предоставили рассрочку на пять лет.

ООО «КПУН “Владелец-3” зарегистрировано в Самаре. Учредителем и директором является Артемий Черепанов, сын бывшего министра имущественных отношений Самарской области. У него есть еще несколько компаний, занимающихся операциями с недвижимостью.

Такое решение вызвало недоумение у жителей. Они попросили мэрию объяснить его. Чиновники сослались на то, что субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться преимущественным правом на приобретение арендуемого ими имущества при соблюдении определенных условии. Так и было сделано.

Тем не менее, спустя две недели после объяснений департамент управления имуществом отменил приказ. КПУН «Владелец-3» оспорил это решение. Процесс стартует в начале сентября.

Между тем, департамент управления имуществом обратился в арбитражный суд с иском к ООО «КПУН “Владелец-3” об обязании освободить здание и передать его городу. В случае удовлетворения требований договор аренды будет расторгнут.

Что стало основанием для такого развития событий, в материалах дела не указано. Рассмотрение иска назначили на конец октября.