Три школы откроются в Красноярском крае в начале учебного года

В Красноярском крае завершается масштабная подготовка к новому учебному году. В День знаний одновременно откроют свои двери три новых современных школы. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края 28 августа.
Самое большое образовательное учреждение на 1100 мест построено в микрорайоне Аэропорт и Железнодорожном районе Красноярска. В поселке Солонцы начнет работать школа на 505 мест, а в Емельяново появится учебное заведение на 450 мест с дошкольными группами для самых маленьких.
Параллельно в рамках национального проекта «Молодежь и дети» был выполнен капитальный ремонт в 23 образовательных учреждениях региона. Эти обновленные школы также готовы встретить учеников 1 сентября.
Все строительные и ремонтные работы находятся на личном контроле губернатора Михаила Котюкова.