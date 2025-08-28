Доступ к Дому промышленности на улице Куйбышева в Самаре временно закроют

В Самаре планируют ограничить доступ к Дому промышленности, который расположен на улице Куйбышева, 145. Проект приказа об утверждении охранного обязательства опубликовала Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области. Ранее у здания уже было охранное обязательство, но его хотят отменить.
Судя по проекту документа, после утверждения охранного обязательства в течение полутора лет проведут техническую оценку состояния здания, а в течение двух лет разработают проектно-сметную документацию для его сохранения. Реставрацию хотят провести за пять лет. А пока работы по сохранению Дома промышленности не завершатся, доступ к нему ограничат.
Дома промышленности был построен в 1930-е годы. Здание является памятником архитектуры регионального значения.
В марте 2025 года Дом промышленности выставили на торги.