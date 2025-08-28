Туристический налог в Пермском округе введут с января 2026 года

В Пермском округе планируют ввести туристический налог. Взимать его будут с организаций и физических лиц, предоставляющих места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и прочем. Размер налога составит 1% от стоимости услуг по размещению. Такое решение одобрили в первом чтении депутаты местной думы.